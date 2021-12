Rita Ora vertelt waarom ze haar eicellen liet invriezen: “Beste beslissing ooit”

“Ik zou zo graag een grote familie hebben”, vertelt Rita Ora in The Independent. “Ik denk dat we als vrouwen onbewust zoveel druk op onszelf leggen, omdat we het gevoel hebben dat het onze plicht is om leven te creëren. Ik wilde er zeker van zijn dat ik me er geen zorgen over zou maken”, klinkt het. En dus liet de zangeres haar eicellen invriezen. “En ik heb me er later effectief geen zorgen meer over gemaakt. Dus het was de beste beslissing die ik ooit gemaakt heb.”