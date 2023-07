Rikkie Krolle schrijft geschiedenis: 22-jarige Amsterdamse wordt als eerste trans vrouw Miss Nederland

TV Daniel Radcliffe duidelijk over nieuwe ‘Harry Pot­ter’-se­rie: “De fakkel wordt doorgege­ven”

Het is al een tijdje geweten dat HBO en filmstudio Warner Bros. de geliefde ‘Harry Potter’-franchise in een nieuw jasje zullen steken met een gloednieuwe serie op streamingdienst MAX. Hoewel Daniel Radcliffe (tien jaar lang de gebrilde tovenaar Harry Potter in de gelijknamige filmreeks) eerder al een eerste reactie gaf aan de pers, gaat hij nu dieper in op het magische nieuws in een interview met ‘Access Hollywood’.