Rikkie Kollé schrijft geschiedenis: 22-jarige Amsterdamse wordt als eerste trans vrouw Miss Nederland

CELEBRITIES Beveiliger die Britney Spears in het gezicht sloeg wordt niet aange­klaagd

Damian Smith, de beveiliger die Britney Spears (41) zou geslagen hebben, wordt niet aangeklaagd. De Amerikaanse zangeres deed afgelopen woensdag aangifte tegen de bewaker van de bekende basketballer Victor Wembanyama (19). Volgens haar had de man haar “recht in haar gezicht geslagen”. “Het was een traumatische ervaring”, vertelde ze over het incident.