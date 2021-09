Rik Verheye over dj-set op Pukkelpop: “Ik was echt getraumatiseerd”

Dit weekend ging ‘Rookie' in première op het filmfestival in Oostende, waar Matteo de hoofdrol in speelt. “Ik had veel stress, maar de reacties waren super positief.” De film is vanaf woensdag in de zalen te zien. Acteur-collega Rik Verheye is alvast trots op Simoni. De twee stonden al samen op de set van ‘Callboys’, waar ze enkele pikante scènes speelden. Gelukkig bleven de erotische aanvragen uit na de de reeks, maar er was wel een andere gebeurtenis die Rik traumatiseerde. Op Pukkelpop had hij het goeie idee om te crowdsurfen, maar dat deed geen deugd. “Ik wist echt niet dat een lichaam zoveel holtes had. Ik heb overal vingers ingekregen", vertelt een getraumatiseerde Rik.