Rik Torfs schrijft een VRT-reeks over het Vaticaan DBJ

05 juni 2019

06u50 0 TV Rik Torfs (62) werkt momenteel aan een documentairereeks over het Vaticaan. Die zal de niet zo vergezochte titel ‘Het Vaticaan’ meekrijgen. Panenka, het productiehuis van Tom Lenaerts, zal de reeks voor de openbare omroep produceren.

De reeks zal acht afleveringen tellen en kreeg 25.000 euro steun bij het Vlaams Audiovisueel Fonds. Wanneer de reeks te zien zal zijn is nog niet duidelijk. Voor kerkjurist Rik Torfs is het de eerste keer dat hij een scenario schrijft. “Ik had tien jaar geleden al eens een praatprogramma met ‘Nooitgedacht’, maar dit is nieuw. Het vraagt veel energie van me, maar het doet deugd om te merken hoeveel vertrouwen we krijgen”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

Over de inhoud blijft Torfs op de vlakte. “Je moet de recente geschiedenis uiteraard in rekening brengen, maar het wordt geen folklore of schooltelevisie. We hebben bovendien goede contacten in Rome gelegd. Maar over de concrete invulling mag ik nog niets kwijt.”