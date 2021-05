Rik Torfs leent stem aan musical ‘Jesus Christ Superstar’: “Wees gerust, ik ga niet zingen”

ShowbizzRik Torfs (64) breidt z’n CV verder uit. De kerkjurist en KU Leuven-hoogleraar werkt namelijk mee aan de musical ‘Jesus Christ Superstar’. “Ik verleen enkel m’n stem aan de productie, ik ga niet zelf zingen en dansen”, lacht hij. Ook onder de castleden spotten we een opvallend gezicht. Marcel Vanthilt (63) maakt in de musical namelijk z’n debuut in de rol van Herodes.

‘Jesus Christ Superstar - a musical dinner show’ moest afgelopen paasvakantie al in première gaan in Studio Zuid, de compleet vernieuwde Zuiderkroon, maar de première werd door de coronapandemie uitgesteld naar 17 december 2021. Volledig coronaproof, want de zaal is opgedeeld in tafels per bubbel. De hoofdrollen in deze moderne versie van de legendarische rockopera van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice zijn voor Pieter Jan De Paepe (slechterik Xander uit ‘Thuis’) als rockende Jezus Christus, Ruben ‘Mozart’ Van keer als Judas en de vocale orkaan April Darby als Maria Magdalena. Daarnaast is er ook een opvallende bijdrage weggelegd voor kerkjurist Rik Torfs. In de foyer zullen audio-opnames van de professor te horen zijn waarin hij duiding geeft over de verschillende personages, doorheen de veertien staties van de kruisweg.

Trauma’s

“Het gaat dus om historisch correcte informatie, waarbij ik de link leg naar de tijd van vandaag en misschien stop ik er ook af en toe wel wat humor in", knipoogt Torfs. “Ik heb de teksten op m’n eentje geschreven en binnenkort ga ik ze inspreken. Het resultaat is te horen in de wandelgangen van Studio Zuid, met als doel het publiek al wat in de sfeer van de voorstelling te brengen. Ik zal dus niet zelf fysiek aanwezig zijn en ik ga de kwaliteit van de show ook niet naar beneden halen door te zingen. Gelukkig maar, want mijn stem is verschrikkelijk. Ik heb nog steeds trauma’s aan een toets zang in het zesde leerjaar. M’n leerkracht begeleidde me toen op piano en hij is moeten stoppen omdat het zo slecht was. Gelukkig heb ik toch 2,5/5 gekregen.” (lacht)

Toen producenten Music Hall en Teatro Cinque bij Torfs kwamen aankloppen voor z'n bijdrage, heeft hij toch even getwijfeld. “Maar ’Jesus Christ Superstar’ is een fantastische productie die nu in een nieuw, Vlaams kleedje gestopt is. Of ik geen schrik heb dat dit m’n geloofwaardigheid als professor in het gedrang brengt? Ik probeer altijd mezelf te blijven en ik denk dat dat het belangrijkste is. De duiding die ik geef over de personages is bovendien erg informatief en ik bereik op deze manier een breed publiek. En weet je, er zijn al genoeg mensen die veel te graag serieus genomen willen worden.”

Ook Marcel Vanthilt maakt debuut: “Eerste en wellicht laatste keer in een musical”

Volledig scherm Marcel Vanthilt. © Baert Marc

Naast de hoofdcast maakt ook Marcel Vanthilt z'n opwachting in ‘Jesus Christ Superstar’. Het is de eerste keer dat hij te zien zal zijn in een musical. De presentator en zanger kruipt in de huid van Herodes Antipas en treedt in de voetsporen van muziekheld Alice Cooper, die in 2018 deze rol op zich nam in het tv-spektaktel rond de rockopera. “En da’s toch wel een eer”, aldus Vanthilt. “Ik ben absoluut geen fan van musicals - je gaat me nooit in een voorstelling aantreffen - maar dit voorstel was veel te leuk. Toen ik een tiener was, was ‘Jesus Christ Superstar’ de eerste grote musical met popelementen die ook heel wat controverse uitlokte. De rol die ik speel is ook heerlijk. Het is een musical met een knipoog en op dat vlak is het op mijn lijf geschreven. Maar de kans is groot dat m’n eerste musicalrol tegelijkertijd ook m’n laatste wordt.”

“Waarom ze bij mij beland zijn voor die rol? Ze kunnen niet alles aan Bart Peeters vragen en Niels Destadsbader had te weinig tijd. Ik stond op een mooie derde plek”, knipoogt Marcel. “De repetities starten eind november en ik moet toegeven dat ik toch wat zenuwachtig ben. De rest van de cast bestaat namelijk uit professionals uit de musicalwereld en daartussen ben ik toch een beetje de vreemde eend in de bijt. Ik heb m’n interessante persoonlijkheid, maar al bij al ben ik een beperkte zanger. Maar goed, ik ga m’n uiterste best doen natuurlijk. Ik mag alvast een heerlijk nummer zingen waar de ironie vanaf druipt.”

‘Jesus Christ Superstar - a musical dinner show’ loopt van 17 december tot 30 december 2021 in Studio Zuid. Tickets & info: www.jesuschristsuperstar.be.

Volledig scherm Promobeeld 'Jesus Christ Superstar'. © Music Hall

Lees ook: