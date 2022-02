Rijzende ster Tijmen Govaerts maakt indruk in ‘Twee Zomers’: “Ik heb me lang geen acteur gevoeld. Ik deed maar wat”

Tijmen Govaerts is gewild. Plots duikt hij overal op, ook in het buitenland. Het is een mooie jongen, dat helpt altijd, maar hij is ook één van die stille acteurs, het soort dat de camera naar zich zuigt zonder iets opvallends te doen. Vaak is Govaerts aan het mompelen of fluisteren, zodat je wel moét luisteren naar zijn ogen. En die vertellen alles.