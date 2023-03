Rijzende ster Aimé Claeys uit ‘1985': “De makers moesten me tegenhouden om niet té ver te gaan”

RECENSIE. Buiten bevriezen, binnen bakken én hakken: Goldband zorgt voor heet feestje in de Lotto Arena

Na de zomer van hun leven: de bevestiging. Met dank aan een resem hits, een eerbetoon aan Scheveningen én enkele blote basten. Goldband kroonde zich in 2022 tot dé festivalhype op Belgische bodem, en bewees vanavond in de Lotto Arena dat ze die status waard zijn. Of ook: Willy Alberti meets Thunderdome, AKA de boysband waarvan je niet wist dat je hem nodig had.