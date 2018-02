Rijverbod van halfjaar voor Katie Price

17 februari 2018

Bron: BuzzE 0 Showbizz Voormalig model Katie Price heeft een rijverbod van zes maanden opgelegd gekregen. De straf is het gevolg van een forse snelheidsovertreding die ze maakte in juni in het Engelse graafschap West Sussex.

Volgens The Sun reed het voormalige model meer dan 60 mijl per uur te hard met haar roze Land Rover, dat is omgerekend 96,5 kilometer per uur. Het was niet de eerste keer dat Katie het gaspedaal te diep had ingetrapt. In 2012 raakte ze al een keer een jaar lang haar rijbewijs kwijt nadat ze twee snelheidsbekeuringen niet had betaald.

Op de weg waar Katie Price in juni werd geflitst gold een maximum snelheid van 50 mijl per uur, omgerekend 80 kilometer per uur. Naast een rijverbod is de 39-jarige realityster en ambassadrice van de plastische chirurgie veroordeeld tot het betalen van een geldbedrag van in totaal iets meer dan 1000 pond.