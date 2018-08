Rihanna vraagt Nederlandse regering 100 miljoen dollar voor goed doel Showredactie

21 augustus 2018

14u00

Bron: AD 0 Showbizz De Amerikaanse superster Rihanna (30) heeft gisteren via Twitter de Nederlandse regering gevraagd 100 miljoen dollar (bijna 88 miljoen euro) uit te trekken voor het onderwijs van kinderen in arme landen. Ze wil dat geld graag voor 29 september, omdat die dag in New York een festival rond het thema wordt gehouden.

Rihanna richt haar verzoek specifiek aan de Nederlandse minister-president Mark Rutte en minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In haar tweet stelt ze, vertaald: "Hi Sigrid Kaag en Mark Rutte. Ik weet dat Nederland in februari pleitte voor wereldwijd onderwijs, dus ik zou graag willen dat jullie me steunen! Gaan jullie 100 miljoen dollar geven voor GPforEducation op het Global Citizen Festival op 29 september? Dank je!", aldus Rihanna. De zangeres sluit af met Clara Lionel Foundation, haar stichting voor hulp aan kinderen in arme landen.

Het Global Citizen Festival in New York is gratis, maar alleen toegankelijk voor mensen die zich inzetten voor de acties van Global Citizen. Deze organisatie zet zich in om extreme armoede in de wereld aan te pakken.

(lees verder onder de tweet)

Hi @SigridKaag @markrutte @MinPres! I know that the Netherlands wanted to pledge to support global education back in February, so I'd love if you joined me now! Will you provide $100M to @GPforEducation on Sept 29 at the @GlblCtzn Fest? Dank je! @claralionelfdn 🇳🇱📚 Rihanna(@ rihanna) link

Ontmoeting

Kaag twitterde vanmorgen het verzoek van RiRi te zien als 'muziek in haar oren'. En ook dat in New York meer bekend zal worden gemaakt. Volgens een woordvoerder van de bewindsvrouw moet de informele ontmoeting plaatsvinden als Kaag in New York is voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In de marge van deze bijeenkomst hoopt Kaag de zangeres te spreken. Het bericht van Rihanna, die op Twitter ruim 87 miljoen volgers heeft, vergaarde in korte tijd 14.000 likes, 23.000 retweets en ruim 670 reacties.

(lees verder onder de tweet)

Hi @Rihanna- this is music to our ears. The Netherlands is firmly back in education! All will be revealed in NY next month. Hope to see you there! #GlobalProspects @MarkRutte @MinPreshttps://t.co/iF4gduQiEr https://t.co/hBV0F6nqqC Sigrid Kaag(@ SigridKaag) link

De minister stelde gisteren 3 miljoen euro beschikbaar voor het zogenoemde World Food Programme (WFP): één van de grootste mensenrechtenorganisaties ter wereld. De Nederlandse bijdrage is vooral bedoeld om de voedselproblemen in Afghanistan aan te pakken. Met het geld worden onder meer zaden voor de landbouw gekocht en verder voedsel voor de bevolking en veevoer. De tweet van Rihanna volgde vier uur nadat Nederland de WFP-bijdrage bekend had gemaakt.

Almost 1.5 million Afghans urgently need food. Only 30% of the usual rain and snow has been fallen. NL therefore will contribute € 3 million to #WFP to fight food insecurity. With food, cash vouchers, seeds and cattle feed #globalprospects @DutchMFA pic.twitter.com/Hmy56sAHgt Sigrid Kaag(@ SigridKaag) link