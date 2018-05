Rihanna maakt reggae-album TC

04 mei 2018

12u26 0 Showbizz Twee weken geleden maakte popster Rihanna (30) bekend dat ze aan twee nieuwe albums werkt. Nu onthulde ze dat eentje ervan een reggaeplaat wordt. Als eerbetoon aan haar Caribische roots.

Rihanna gaf eerder al aan dat ze aan één commercieel en één experimenteel album werkt. De reggae-plaat zou dan die tweede zijn. Rihanna, die afkomstig is van het eiland Barbados, wil met die plaat hulde brengen aan haar Caribische roots. "Ik was ook altijd grote fan van Bob Marley en eerder vond ik bij hem al inspiratie voor mijn muziek", zegt ze. " Voor 'Man Down', bijvoorbeeld. Zelf draai ik zijn muziek ook elke dag. Ik heb enkele favoriete nummers, maar ik vrees dat die niet bewijzen dat ik een die hard-fan ben. Omdat het zijn grote hits zijn die iedereen ook kent. Maar toch vind ik 'Three Little Birds', 'No Woman, No Cry' en 'Redemption Song' zijn strafste liedjes.' Rihanna's laatste plaat, 'Anti', dateert al van 2015. Volgens Amerikaanse bronnen zouden de twee nieuwe albums eind dit jaar, begin volgend jaar moeten verschijnen.