Rihanna en president Macron strijden samen voor scholing

03 februari 2018

16u14

Bron: BuzzE 0 Showbizz Zangeres Rihanna heeft samen met de Franse president Emmanuel Macron en zijn echtgenote Brigitte het initiatief genomen voor meer en betere scholen in de armste gebieden in Afrika.

Op een conferentie in Senegal genaamd de Global Partnership for Education (GPE) riepen ze overheden en donoren op om financiële steun te geven voor projecten die het onderwijs moeten verbeteren.

"Dit is een gevecht dat we nooit mogen opgeven totdat iedere jongen en ieder meisje toegang hebben tot onderwijs", zei Rihanna die ambassadrice is van GPE. Haar toespraak werd door de conferentie met luid applaus begroet, meldt persbureau Reuters.

Rihanna riep via Twitter, waar ze 86 miljoen volgers heeft, alle staatshoofden ter wereld op om het project te steunen. De GPE hoopt de komende twee jaar omgerekend een kleine drie miljard euro op te halen en daarmee 870 miljoen kinderen naar school te kunnen sturen.

Today’s @GPforEducation Replenishment Conference in Dakar, Senegal raised over $2.3B for global education!📓✏️🌎 @rihanna @GlblCtzn #FundEducation #CLF pic.twitter.com/FjBMvGHdPJ Clara Lionel Fdn(@ ClaraLionelFdn) link