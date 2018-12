Rihanna eert aan kanker overleden fan DBJ

28 december 2018

07u50

Bron: anp 0 Showbizz Rihanna heeft in een emotionele post op Instagram haar fan Monia de laatste eer bewezen. De zangeres postte een foto van hen die gemaakt is in juni. Op 25 december overleed Monia aan de gevolgen van kanker. Het was de derde keer dat de ziekte bij de vrouw terugkwam.

“Deze kerst hebben we een prachtige ziel verloren die een baken van kracht voor ons allemaal was. De meeste tijd van onze vriendschap bracht ze door in het ziekenhuis of bij de dokter. Deze foto is een paar maanden geleden gemaakt, toen ze me vertelde dat de kanker terug was. Ik vergeet nooit de angst die ik in haar ogen zag. Toch bleef ze sterk en vocht ze elke dag. We zijn hier allemaal kapot van, maar zullen je nooit vergeten. Ik hou van jou mijn engel, ga in vrede," schrijft Rihanna bij de foto.

De twee ontmoetten elkaar tijdens een meet & greet in 2015 en hielden contact. Via sociale media stak Rihanna Monia een hart onder de riem. Eerder deze maand, toen het al slechter ging met Monia's gezondheid, schreef de zangeres 'voor haar te bidden'. Ook wenste ze haar veel kracht toe tijdens haar strijd tegen de ziekte.

miss you already sis @moniasto 💔😇 #NavyAngels 1.1m Likes, 9,174 Comments - @badgalriri on Instagram: "miss you already sis @moniasto 💔😇 #NavyAngels"