Rihanna droeg creatie van Belgische ontwerper Pieter Mulier tijdens Super Bowl-optreden

INTERVIEW. Miss België Emilie Vansteen­kis­te stopte met studies om voor zieke mama te zorgen: “Voor haar dood schreef ze mij nog in voor de verkiezing”

“Deze kroon is voor mijn mama, ik mis haar zo.” Achter de mooiste glimlach van ons land schuilt het emotioneelste verhaal. Een jaar geleden overleed de mama van Emilie Vansteenkiste (21) uit Elewijt aan pancreaskanker. “Maar voor haar dood schreef ze mij nog in voor de missverkiezing. Het is dankzij haar dat ik hier vandaag sta”, vertelt onze nieuwe Miss België in een eerste interview. “Wát een dag. We waren zo goed voorbereid en dan plots die dreiging. Mijn familie en vrienden waren zeer bang en in shock, maar ik geloofde erin dat het goed zou komen.”