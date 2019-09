Ricky Martin verwacht vierde kind RL

30 september 2019

02u39

Bron: ANP 0 Showbizz Ricky Martin en zijn echtgenoot Jwan Yosef hebben blij nieuws, want het stel verwacht namelijk een vierde kindje. Dat kondigde Ricky aan tijdens het Human Rights Campaign-gala zaterdagavond.

Ik hou van grote families Rick Martin

De zanger nam op het gala een award in ontvangst voor zijn goede werk voor de lhbt-gemeenschap. In zijn speech bedankte hij zijn geliefden en verklapte hij het babynieuwtje. "Even tussen haakjes, ik moet zeggen dat we zwanger zijn. We zijn in verwachting", zei hij terwijl het publiek uitbundig juichte. "Ik hou van grote families", aldus de vader van drie.

Ricky en zijn echtgenoot hebben thuis al een tweeling, Valentino en Matteo (11) en een dochtertje, Lucia, van acht maanden.