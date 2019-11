Ricky Gervais keert terug als presentator Golden Globes KDL

12 november 2019

14u52

Ricky Gervais (58) praat op 5 januari de uitreiking van de Golden Globe Awards aan elkaar. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. Het wordt voor de Britse komiek de vijfde keer dat hij de jaarlijkse film- en televisieprijzenregen presenteert.

“Ze hebben me wederom een aanbod gedaan dat ik niet kon weigeren”, laat Gervais weten in een verklaring. “Maar dit is de allerlaatste keer dat ik dit doe, wat ervoor zou kunnen zorgen dat het een hele leuke avond wordt.”

De komiek presenteerde de awardshow ook al in 2010, 2011, 2012 en 2016. De afgelopen drie uitreikingen werden gehost door respectievelijk Jimmy Fallon, Seth Meyers en acteurs Andy Samberg en Sandra Oh.