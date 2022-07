Rick moet ‘Love Island’ na enkele dagen alweer verlaten: “Maar ik ga hier met een goed gevoel weg”

Muziek “We staan hier al van deze ochtend om negen uur”: fans helemaal klaar voor optreden Ed Sheeran

Wie de beste plaatsen wil bemachtigen op een concert, moet daar iets voor over hebben. Zo ook de fans van Ed Sheeran. De Britse muzikant speelt vanavond en zaterdagavond in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, z'n eerste grote concert in ons land sinds 2018, toen hij op Werchter Boutique stond. “We staan hier al sinds deze ochtend”, vertellen enkele fans. “Sinds negen uur. Wij waren hier als eerste.” Het concert van vanavond is hopeloos uitverkocht, alle 60.000 tickets waren in een mum van tijd de deur uit. Voor het concert van morgen zijn er wel nog tickets.

