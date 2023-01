Rick Brandsteder is weer thuis na verblijf in afkickkliniek

Celebrities Acteur Edward Norton ontdekt dat hij recht­streeks afstamt van Pocahontas

Edward Harrison Norton (53), bekend van films als ‘Fight Club’ en ‘The Incredible Hulk’, heeft een bijzondere ontdekking gedaan. Toen de acteur te gast was in een aflevering van het PBS-programma ‘Finding Your Roots’, kwam hij te weten dat hij een directe afstammeling is van Pocahontas. Hij vernam daarnaast ook dat zijn voorouders slavenhouders waren. “Dit is echt ongemakkelijk”, aldus Norton.

