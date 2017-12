Richard Gere in de bres voor Tibet 'Pretty Woman'-acteur zet jarenlange strijd voor mensenrechten voort EDA

Acteur Richard Gere getuigt tijdens de hoorzitting van de House Foreign Affairs subcommissie in Washington. Het zijn niet alleen maar vieze mannetjes in Hollywood. Richard Gere -zijn beduidend jongere vriendin even buiten beschouwing gelaten- is vooral een passioneel advocaat voor mensenrechten in Tibet. De 'Pretty Woman'-acteur illustreerde dat deze week opnieuw tijdens een hoorzitting in Washington.

De 68-jarige zilvervos is als sinds jaar en dag een aanhanger van het Tibetaans boeddhisme en een verdediger voor de mensenrechten in Tibet. Hij is onder andere één van de initiatiefnemers van het Tibet House, een niet-gouvernementele organisatie die in 1987 in New York werd opgericht door boeddhisme-professor Robert Thurman.

De Hollywood-ster getuigde woensdagnamiddag op een hoorzitting van een subcommissie over het beleid en de mensenrechten van de Verenigde Staten in Tibet.

AFP Richard Gere houdt een foto omhoog van een monnik die zelfmoord heeft gepleegd.

"Voordat we politici of acteurs zijn, zijn we mensen die begrijpen dat onderdrukking niet kan worden getolereerd," richtte Gere het woord aan de wetgevers. "We begrijpen dat alle mensen het recht hebben op het najagen van geluk en het vermijden van lijden. Dit is waar zijn heiligheid de Dalai Lama ons voortdurend aan herinnert, om te kijken naar wat ons als mensen verenigt, als medelevende mensen die onze tijd en ruimte delen op deze kleine en zeer mooie planeet. "

Terwijl Gere president Trump aanvankelijk prees voor het aan de orde stellen van de mensenrechten tijdens zijn reis aan China, deed de president volgens de acteur niet hard genoeg zijn best.

"President Trump en secretaris Tillerson hebben niet publiekelijk gewezen op het gebrek aan respect voor de mensenrechten in Tibet of de noodzaak voor China om het dialoogproces met de Dalai Lama opnieuw op te starten. Dit is nu helemaal niet in overeenstemming met de bepalingen van de Tibetan Policy Act ", zei Gere.

"Het is nu van cruciaal belang dat het Amerikaanse Congres concrete initiatieven neemt om ervoor te zorgen dat de Tibetan Policy Act, die wet is, volledig ten uitvoer wordt gelegd en dat China er consequent aan wordt herinnerd dat de VS samen met het Tibetaanse volk hun vreedzame aspiraties ten volle steunen."

Gere zakte deze zomer nog naar af naar 'de heuvel' om de 82ste verjaardag van de Dalai Lama bij te wonen.