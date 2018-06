Rich and famous? Deze BV-kids pronken met hun rijkdom op sociale media TDS

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Vanavond neemt 'Telefacts' op VTM je mee in Vanavond neemt 'Telefacts' op VTM je mee in de levens van de superrijke jongeren van deze planeet. Ze hebben meer geld dan ze kunnen uitgeven, en deze jonge miljonairs doen niets liever dan pronken met hun dure levensstijl. Want als je niet laat zien dat je geld hebt, dan tel je niet mee. Iets waar ook sommige BV-kids graag aan meedoen. Ook zij spreiden hun bijzondere leventje graag tentoon op Instagram.

Foto's van de lekkerste ontbijtjes en desserts of prachtige zonsondergangen: Instagram wordt er dagelijks mee overspoeld. 's werelds rijkste tieners zijn 'de trend' begonnen, en intussen zijn velen hun gevolgd.

Jessie Van den Brande

Dat Jessie er als dochter van Michel Van den Brande een luxeleven op nahoudt was natuurlijk te denken. Haar vader deed dan ook niet voor niets mee aan 'The Sky Is The Limit'. Jessie houdt zich bezig met interieurdesign, maar geniet ook volop van het leven. Snoepreisjes hier, dineren in duren restaurants daar. Zuid-Afrika, Ibiza, Parijs of Amerika: Jessie doet het allemaal. Uitjes die ze uiteraard graag showt op Instagram.

Goodmorning Joburg ☀️🏊🏼‍♀️ Een foto die is geplaatst door null (@jessievandenbrande) op 07 mrt 2018 om 08:24 CET

Summer in paris. 💛🇫🇷 Een foto die is geplaatst door null (@jessievandenbrande) op 07 mei 2018 om 12:45 CEST

Conrad J anssens

Conrad is de zoon van ex-miss Ilse De Meulemeester en Glenn Jannsens, aka "de keizer van de wegwijzer". Glenn is een erg succesvol zakenman. En op zijn zachtst gezegd een flamboyante verschijning. En dat zit blijkbaar ook in de genen van zoon Conrad, want op Instagram pakt hij flink uit met zijn rijkdom.

Conrad draagt en shopt enkel designerkleding van labels als Gucci, Chanel of Givenchy. Hij gaat voortdurend op reis naar de meest exclusieve hotels ter wereld, en vliegt steevast in business class om daar te geraken. The Four Seasons in Dubai, The Ritz-Carlton op Tenerife, het Rosewood-hotel in Londen, of het Marbella Club hotel: als er geen 5 sterren op de deur staan, checkt hij niet in.

I Would Rather Be Known In Life As An Honest Sinner, Than A Lying Hypocrite... 🖤 #balenciaga #king #paris #france #shopping #style Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 jan 2018 om 20:26 CET

Whoever Is Trying To Bring You Down, Is Already Below You. ⏬🔆⏬ Een foto die is geplaatst door null (@) op 01 mei 2018 om 21:03 CEST

Julie Vermeire

Jacques Vermeire heeft het ver geschopt. Hij wist zich op te werken, en tekende destijds een miljoenencontract waarmee VTM hem wegkaapte bij de VRT. Omgerekend zo'n 550.000 euro per jaar werd er toen op zijn bankrekening gestort. "En daar kwam nog het fameuze contract van één miljard frank bij, wat nooit helemaal is uitbetaald omdat het vasthing aan een aantal programma’s die ik moest maken. En die zijn er niet gekomen”, aldus Jacques eerder. Toch: het gezin Vermeire heeft zijn schaapjes op het droge.

En daar kan nu ook dochter Julie van genieten. Niet dat ze alles in de schoot geworden krijgt, allesbehalve. Maar wat ze ook doet, ze zal nooit iets te kort komen. Een zwembad in de tuin, een knappe Mercedes voor de deur, poseren op de rode loper: de 19-jarige studente Media is helemaal thuis in het wereldje.

My @starsky_guests ride for the upcoming weeks😍 thanks a lot for letting me be a part of this @starsky_belgium 🌟👌🏼#mystorymymercedesbenz 💁🏼‍♀️ sweater: @pepejeans_be Een foto die is geplaatst door null (@julievermeire) op 25 feb 2018 om 11:05 CET

Een bericht gedeeld door Julie Vermeire (@julievermeire) Een foto die is geplaatst door Julie Vermeire (@julievermeire) op 28 aug 2017 om 20:04 CEST

Lady in red @filmfestivaloostende #alleeneline Een foto die is geplaatst door null (@julievermeire) op 15 sep 2017 om 20:09 CEST

Tonya Schamp

Tonya Schamp werd bekend toen ze meedeed aan de Belgische voorrondes voor het Junior Eurovisiesongfestival in 2003. Tonya is de dochter van de overleden reclameman Wim Schamp. De communicatiespecialist was onder meer het brein achter de kiescampagnes van politici als Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt, Louis Tobback en Herman De Croo.

Tonya heeft intussen ook haar eigen zaak uit de grond gestampt. Ze richtte modelabel CFÉ op, waar koffie en complimentjes centraal staan. Denk aan T-shirts en bomber jackets met opdruk Mokka, Matcha of Lacrème. En als fashionista moet je natuurlijk uitpakken op Instagram met je handtassen van Yves Saint Laurent of Gucci. En ook met je gesponsorde Mercedes uiteraard.

Came in a black Benz... #mystorymymercedesbenz 🖤 @starsky_belgium @noa.at #starsky Een foto die is geplaatst door null (@tonyamas) op 28 jan 2018 om 20:48 CET

My kinda coffeetable ☕️ #IAMNOIR #cfebelgium #coffeetable #onthetable #parisianchic #coffeetime #morninginspiration Een foto die is geplaatst door null (@tonyamas) op 24 mrt 2018 om 09:43 CET

🕶 @monoclebyvandenbalck #IAMMOKKA Een foto die is geplaatst door null (@tonyamas) op 18 jun 2017 om 21:58 CEST

DESERT DREAMS ⚡️📷 @raiamarialaura #WCD #WeCanDance Een foto die is geplaatst door null (@tonyamas) op 13 aug 2017 om 12:47 CEST

Valentina Dexters

Valentina Dexters leeft nu al als god in Frankrijk. Of meer bepaald als prinses bij mama Tanja Dexters. Dat Valentina een minidiva is, gaf Tanja zelf al toe. Ze kreeg voor haar tweede verjaardag een miniracewagen, een Ferrari. Eerder kreeg ze ook een eigen iPad Mini en een kinderversie van een Mercedes Benz. Ondertussen is Valentina al heel wat ouder, maar allicht wordt ze nog steeds bedolven onder het speelgoed.

Van meet af aan droeg Tanja's dochter ook al de duurste merken. Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli... Valentina is altijd gekleed volgens de laatste mode. Tanja zakt met haar oogappel meermaals af naar Disneyland Paris, en ook aan andere vakanties geen gebrek. Valentina is amper 8, maar heeft nu al haar eigen Instagram waar ze haar avonturen deelt. Al is het hoogstwaarschijnlijk Tanja die de beelden van haar dochter post op het profiel.

It's written all over my face.. this is only what mommy wanted 🙄#valentina #breakfast #knokke 💛 Een foto die is geplaatst door null (@littlevdexters) op 23 sep 2017 om 22:42 CEST

Not #parisfashionweek but I feel the vibe 💖 #valentina #philippplein Een foto die is geplaatst door null (@littlevdexters) op 24 sep 2017 om 12:54 CEST

With one of my besties #ethan @seldadeclient having good times in #ibiza #philippplein Een foto die is geplaatst door null (@littlevdexters) op 03 okt 2017 om 09:48 CEST

Hairdresser mood 🖤 I am so excited 😄 #valentina #antwerp #liujo Een foto die is geplaatst door null (@littlevdexters) op 23 sep 2017 om 22:24 CEST

How blue can it be 💛 Thx mommy and daddy for taking me here #formentera #ibiza #phillipplein #yacht Een foto die is geplaatst door null (@littlevdexters) op 23 sep 2017 om 21:54 CEST