Riadh Bahri wordt letterlijk vliegende reporter: “Ik wil mijn vliegbrevet halen” DBJ

22 januari 2019

00u00 0 Showbizz Als er nog eens gestaakt wordt op de luchthaven van Zaventem, dan mag je er zeker van zijn dat de VRT-nieuwsdienst Riadh Bahri (30) naar Brussels Airport stuurt. Hij is dan ook gebeten door de luchtvaart. "Vliegende reporter, dát wil ik worden."

En dat bedoelt hij letterlijk, want de VRT-journalist wil, net zoals ex-Miss België Angeline Flor Pua, zijn pilotendiploma halen. Liefst zo snel mogelijk. "Ik heb me net verzoend met m'n zieke vader", zegt Riadh in 'Dag Allemaal'. "Voor hij sterft, wil ik hem eens meenemen in m'n vliegtuig." De twee kregen het moeilijk toen Riadh zich openlijk outte als homo. Ondertussen heeft zijn vader dat leren aanvaarden. Riadh is immers dolgelukkig met zijn nieuwe vriend Niels.