Riadh Bahri openhartig in nieuwe talkshow 'Saartje': “De relatie met mijn vader liep opnieuw stuk door mijn huwelijk”

ShowbizzRiadh Bahri (32) toont zich heel oprecht in de nieuwe talkshow ‘Saartje’. De VRT-journalist vertelt er over zijn homoseksualiteit, hoe zijn geaardheid de relatie met zijn vader heeft beïnvloed en over de band met zijn moeder en zussen. De talkshow, gepresenteerd door Saartje Vandendriessche, is vanaf vrijdagavond te zien op Pickx+, een nieuwe zender van Proximus.

Vanaf vrijdagavond kan je op Pickx+, de gloednieuwe zender van Proximus Pickx, genieten van ‘Saartje’, een talkshow waarin presentatrice Saartje Vandendriessche telkens met twee gasten een bepaald onderwerp aankaart. Voor de eerste aflevering, die in het teken staat van de strijd tegen holebi- en transfobie, nodigde Saartje VRT-journalist Riadh Bahri en actrice Leen Dendievel uit voor een open gesprek.

De strijd tegen holebi- en transfobie is een herkenbaar onderwerp voor VRT-journalist Riadh Bahri. “Ik heb alles al meegemaakt. Van spuwen tot achtervolging en zelf verstoten worden uit families”, zegt Bahri. “Toch niet uit je eigen familie?”, klinkt het meteen bezorgd bij Saartje Vandendriessche. Waarop de journalist vertelt dat zijn geaardheid niet goed valt bij de familie langs de kant van zijn vader, die een Arabische achtergrond heeft. De relatie tussen Bahri en zijn vader is momenteel onbestaande. Nochtans was er een moment van toenadering toen Bahri’s vader ernstig ziek bleek. Hij leerde toen ook Bahri’s echtgenoot kennen. “Het ging eigenlijk zeer goed tot de dag dat we aankondigden dat we toch gingen trouwen. Dat was een stap te ver”, vertelt de journalist.

Familie

Een volgend onderwerp dat Saartje Vandendriessche graag wil bespreken met haar gasten is ‘familie’. Een lastig begrip voor Bahri, die nog drie oudere zussen heeft. “Familie, voor mij heeft dat altijd aangevoeld als een verplichte constructie op basis van het feit dat we hetzelfde bloed delen”, licht hij toe. De journalist vertelt dat de dood van zijn drie jaar oudere zus, toen hij zelf 14 jaar was, de verhoudingen binnen het gezin veranderd heeft. Hoewel Bahri zijn zussen en moeder doodgraag ziet, voelt hun relatie aan als “iets dat moet” en zullen de familieleden elkaar niet bewust opzoeken, vertelt hij. “Denk je niet dat dat zal veranderen als je ouder wordt?”, wil Leen Dendievel weten. “Ik heb het wel altijd als een gemis ervaren. In een relatie ben ik altijd de eerste die vraagt om naar mijn schoonfamilie te gaan, omdat er toch een zoektocht, een gemis is naar een warm nest”, antwoordt Bahri. “Ik ben altijd al jaloers geweest op grote gezinnen die samen aan tafel zitten en babbelen over verschillende onderwerpen. Die familiale passie.”

De journalist vertelt wel dat zijn jongste zus heel veel moeite doet om het contact te onderhouden en dat er zelfs een Whatsapp-groep werd opgericht. Al geeft Bahri meteen ook toe dat hij redelijk nonchalant is wat betreft contact houden. “Een werkpuntje.” Dendievel geeft de journalist daarop de tip dat hij een brief moet schrijven aan elk van zijn zussen en dat hij daarin alles moet noteren wat hij wil zeggen. “Dat breekt open”, pikt Vandendriessche in.

‘Saartje' is vanaf vanavond om 22u25 te bekijken op Pickx+. Vanavond is de show hier gratis en integraal te bekijken.

Lees ook