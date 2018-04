Rey en Finn weer samen in volgende 'Star Wars' TC

03 april 2018

15u57 0 Showbizz Acteur John Boyega heeft een tipje van de sluier opgelicht wat betreft de volgende 'Star Wars'-film, 'Episode IX'. Zijn personage Finn zal weer volop aan de zijde van hoofdpersonage Rey te zien zijn.

In de vorige film, 'The Last Jedi', beleefden Rey, vertolkt door Daisy Ridley, en Finn, gespeeld door Boyega, elk hun aparte avonturen. Pas op het einde van de film zien ze elkaar weer. In 'Episode IX' (de film kreeg zijn definitieve titel nog niet) zouden de twee weer volop samen de strijd aanbinden met het kwaad. "Ik heb het script nog niet zelf gelezen", zegt John. "Maar Daisy wel. En zij liet me in een bericht weten dat we volgens regssieur J.J. Abrams weer helemaal terug zijn als team. Ik kijk daar nu al zo erg naar uit!" En met hem ongetwijfeld de miljoenen fans van de filmsaga. 'Episode IX' is de laatste film van de nieuwe 'Star Wars'-trilogie. In de prent zal de oorlog tussen de First Order en het verzet tot een climax komen.