Rewind Party van Studio 100 verplaatst naar december

Celebrities “Jullie laten mijn droom uitkomen”: Jennifer Lopez krijgt Icon Award (en Ben Affleck kijkt trots toe)

Jennifer Lopez (52) heeft dinsdagavond de Icon Award gekregen op de iHeartRadio Music Awards in Los Angeles. Tijdens een emotionele speech bedankte ze haar fans: “Jullie geven mij de kans om een leven te leven, waar ik niet eens van zou kunnen dromen toen ik als klein meisje opgroeide in the Bronx.” Haar vriend, acteur Ben Affleck keek vanuit de zaal trots toe.

23 maart