Rewind Party van Studio 100 gaat door, ondanks zitplekjes: “We maken er gewoon de grootste zittende fuif ooit van!”

Dimitri Vegas & Like Mike gooiden de handdoek vandaag al in de ring, want een Sportpaleisfuif al zittend, kàn niet volgens hen. Maar volgens Studio 100 wel. “Ja, we hebben onze Rewind Party aangekondigd als drie grote fuiven in het Sportpaleis, naar aanleiding van de reünie van Spring. Nu gaan wij de uitdaging aan om er gewoon de grootste zittende fuiven ooit van te maken”, zegt Studio 100-woordvoerster Ann Janssens. “We hebben daardoor wel een manier moeten bedenken om dat praktisch geregeld te krijgen.” Op het middenplein is plaats voor zo'n vijfduizend mensen die staan, omgerekend in zitplaatsen worden er dat zo’n tweeduizend tot maximum drieduizend. “Daardoor moeten we een extra show organiseren op maandag. Enkel zo krijgen we het praktisch geregeld.” De mensen die naar maandag verhuizen, zijn tickethouders van een staanplaats. De mensen die het laatst zo'n ticket besteld hebben, krijgen een nieuwe datum toegewezen. Voor de mensen die op maandag 6 december niet kunnen, wordt een vergoeding toegepast.