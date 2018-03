Revival Will & Grace krijgt derde seizoen Redactie

18 maart 2018

10u20

Bron: BuzzE 0 Showbizz De revival van de Amerikaanse comedyserie Will & Grace is een enorm succes. De laatste twee afleveringen van het eerste seizoen van de 'nieuwe' serie moeten nog worden uitgezonden, maar NBC heeft nu al achttien nieuwe afleveringen besteld voor seizoen drie. Het tweede seizoen wordt uitgebreid met vijf extra afleveringen.

Eerder werd al bekend dat de hitserie, die tussen 1998 en 2006 acht seizoenen liep, in 2018 een tweede (of eigenlijk tiende) reeks afleveringen krijgt. Dat waren er oorspronkelijk dertien, maar dat zullen er nu achttien worden. De derde (of elfde) reeks is vanaf herfst 2019 te zien.

De serie Will & Grace vertelt over de vriendschap tussen een succesvolle homoseksuele advocaat (Eric McCormack) en zijn neurotische beste vriendin (Debra Messing). De eerste reeks won tientallen prijzen, waaronder een aantal Emmy's.