REVIEW. Rammstein neemt Oostende onder vuur: zo beleefde de badstad de eerste passage van de Duitse metal-topper

Muziek PORTRET. Rammstein­zan­ger Till Lindemann: visser, fetisjist, extremist. “Ik heb een hekel aan lawaai”

Van olympisch zwemkampioen tot controversiële metalster: Rammstein-zanger Till Lindemann (59) is een man van extremen. In leven en werk. Want terwijl hij straks in Oostende de menigte om oordopjes zal laten smeken, heeft hijzelf die allerminst nodig. “Ik leef op het Duitse platteland. Je gaat dood van lawaai.” Al huist de ziel van Rammstein vooral in zijn Oost-Duitse jeugd. “We werden zo hard gebrainwasht dat ik West-Duitsland wilde vernietigen.”

3 augustus