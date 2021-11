REVIEW. Marvels ‘Eternals’: krampachtig woke en net iets té druk

FilmWat willen we? Meer diversiteit in superheldenfilms. Wanneer willen we het? Nu! Een oproep die regisseur Chloé Zhao luid en duidelijk heeft gehoord. ‘Eternals’ scheurt zich uit alle macht los van alles wat we van Marvel gewend zijn. De belofte van nieuwe personages, nieuwe planeten en nieuwe verhalen zorgden voor heel wat commotie onder superfans. Maar voldoet het laatste paradepaardje van Disney aan al die hoge verwachtingen?

Ein-de-lijk is het zover, na meer dan een jaar uitstel krijgen we ‘Eternals’ dan toch te zien. Nadat we eerder dit jaar onder de indruk waren van voorgangers ‘Black Widow’ en ‘Shang-Chi’, liggen de verwachtingen hoog. Misschien iets té hoog.

Ongezellige drukte

In de prent zien we hoe een reeks indrukwekkende namen het opneemt tegen monsters uit de ruimte: Gemma Chan, Selma Hayek, Richard Madden, Ma Dong-seok, Kumail Nanjiani, Barry Keoghan, Lia McHugh, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry en - jawel - ook de bejubelde Angelina Jolie. Meer dan tien nieuwe personages voorstellen in één film, dat is niet niks. Sterker nog, het is als kijker quasi onmogelijk om geïnteresseerd te raken in élke nieuwkomer.

Wie ons wel bijblijven zijn Gemma Chan, en - ondanks zijn kleine rol - ‘Game of Thrones’-alumnus Kit Harington. De Britse Gemma (bekend van ‘Crazy Rich Asians’) draagt de volledige plot op haar schouders, en doet dat met getrainde finesse. Harington viert na jaren afwezigheid zijn terugkeer naar het scherm. Dé ontdekking uit ‘Eternals’ is echter Kumail Nanjiani, een Pakistaanse komiek die voor de vrolijke noot zorgt. Schrijf ons maar in voor een zoveelste Disney+-reeks, zolang deze man de hoofdrol krijgt.

Volledig scherm Kit Harington en Gemma Chan in 'Eternals' (2021). © RV

Volledig scherm Kumail Nanjiani © EPA

Vergeet wat je weet

Groot voordeel voor wie zijn Marvel-schuwende partner of compagnon graag eens meesleurt naar een superheldenprent: het oude verhaal is voorbij, er begint een nieuw. Dat betekent dat er amper of geen voorkennis van het Marvel Cinematic Universe (MCU) vereist is. De perfecte gelegenheid voor instappers dient zich dus aan: voor het eerst zal iederéén in de zaal zich afvragen wat er in hemelsnaam gebeurt. We worden om de oren geslagen met nieuwe personages, nieuwe planeten en nieuwe verhalen - alles wat ons beloofd werd dus - maar het blijkt eerder verwarrend dan verfrissend.

‘Power Rangers’

Net zoals elke Marvel-film is ‘Eternals’ een visueel meesterwerkje. Kom voor de superhelden, blijf voor de cinematografie. Dat neemt niet weg dat de perfect tot in detail uitgewerkte monsters minder innemend zijn om naar te kijken dan een overtuigende schurk van vlees en bloed. In combinatie met de felgekleurde pakjes van de hoofdcast doet het geheel een beetje denken aan een peperdure aflevering van de ‘Power Rangers’. De prent weet zijn blockbusterstatus echter wel te claimen met explosieve actiescènes, interessant familiedrama én een reeks onverwachte wendingen die je hongerig maken naar een vervolg.

Diversiteit, schrappen waar nodig

Tot slot: eindelijk begint de superheldenwereld er heel wat diverser uit te zien. Niet alleen zorgde Zhao er hoogstpersoonlijk voor dat er genoeg vrouwen aanwezig waren, ze wilde op álle vlakken inclusief zijn. Ze castte zwarte, Aziatische en latino-acteurs. Lauren Ridloff zal in de film te zien zijn als de allereerste dove superheldin. Al haar dialogen - en dat zijn er heel wat - werden dus in gebarentaal uitgevoerd. Nog een bommetje om het af te maken: de eerste Marvel-kus tussen twee mannen is een feit. Hoofdpersonage Phastos blijkt een echtgenoot te hebben, van wie hij innig afscheid neemt voor de strijd losbarst.

Volledig scherm Kumail Nanjiani, Barry Keoghan, Richard Madden, Angelina Jolie, Chloe Zhao, Salma Hayek, Lauren Ridloff, Gemma Chan, Kit Harington en Victoria Alonso. © Photo News

Mooie mijlpalen, maar vanwege gebrek aan diepgang eerder krampachtig woke dan baanbrekend. Zo gebeurt de bewuste kus bijvoorbeeld in een aparte scène: een hapklaar brokje 21ste eeuw dat landen zoals China en Rusland met een minimum aan moeite weg kunnen knippen. Het doet vermoeden dat diversiteit bij Disney minder te maken heeft met vooruitgang dan met verkoopcijfers.

Herkenbaar, want eerder al kondigde Disney aan dat publieksfavoriet Loki biseksueel is. Dat maakt hem het eerste niet-heteroseksuele hoofdpersonage in de filmreeks. Op papier toch, want niet veel later begon hij in zijn Disney+-serie een relatie met een vrouw, waardoor het hele voorval met gemak genegeerd kon worden. Pronken met LGBTQ+-personages? #GiveLokiABoyfriend, zo denken we dan, en daarna hebben we het er nog eens over.

‘Eternals’ speelt vanaf 3 november in de Belgische zalen.

Films om te herbekijken Hoewel er niet veel achtergrondkennis nodig is om deze film te zien, wordt er hier en daar subtiel en minder subtiel terugverwezen naar deze voorgangers. Deze films kan je eventueel herbekijken om de volledige ‘Eternals’-filmervaring mee te krijgen. 1. ‘Avengers: Endgame’ 2. ‘Avengers: Infinity War’ 3. ‘Guardians of the Galaxy’ 4. ‘Guardians of the Galaxy: Volume 2'

