Revaliderende Brigitta Callens heropent yoga-instituut, maar: “Het weegt zwaar” Redactie

09 oktober 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Zoals je weet is Brigitta Callens (39) nog herstellende van een val van de trap. Die gebeurde al in maart van vorig jaar. Naar aanleiding van haar 39ste verjaardag heeft de ex-Miss België nu een opvallende foto van haarzelf gepost. Een beeld waarop je duidelijk kan zien dat haar gezicht enigszins ‘veranderd’ is.

Brigitta heeft ook een bericht voor haar volgers. “Met de veertig in het vooruitzicht voel ik, ondanks de diepten van de koude en moeilijkere dagen in het bestaan, dat in elk van ons een eindeloze warme en gelukzalige zomer ligt”, begint ze op haar geheel eigen filosofische manier haar boodschap.

Ze heeft nieuws voor de klanten van haar yoga-instituut. Die kunnen binnenkort opnieuw terecht in La Maison Pure. “Met een team van gelijkgestemden, na een zeer zware, lange, intense revalidatie, voel ik me enorm verheugd te melden dat de deuren van het yoga-instituut binnenkort weer kunnen opengaan”, aldus Brigitta. “Zowel de winkel als het instituut zijn in wederopbouw. En ikzelf tracht step by step met een enorme dosis discipline mijn volle kracht te herwinnen. De laatste fase van mijn revalidatie weegt zwaar, maar is het meer dan waard. Nog even geduld. Er wordt gewerkt aan iets prachtigs. Elke dag mag u vertrouwen op mijn inzet en doorzettingsvermogen om u allen binnenkort terug te mogen verwelkomen. Dank voor de enorme liefdevolle steun.”