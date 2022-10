Reünie van de Beckhams op de Parijse modeweek: is alles vergeven en vergeten tussen Victoria Beckham en schoondochter?

CELEBRITIESVictoria Beckham (48) maakte vrijdag haar debuut als ontwerpster op de Parijse modeweek. Ze had de eer om haar nieuwe lente- en zomercollectie voor te stellen. De show zorgde voor een bijzondere reünie, want zoon Brooklyn Beckham en schoondochter Nicola Peltz moedigden Victoria aan vanop de eerste rij. De reünie was duidelijk emotioneel, want Victoria barstte uit in tranen. “Ik ben zo dankbaar voor mijn familie”, liet ze op Instagram weten.

Parijs: de stad van liefde en vergiffenis? Afgelopen vrijdag leek de aanhoudende vete tussen Victoria Beckham en schoondochter Nicola Peltz vergeven en vergeten. De familie Beckham was voltallig aanwezig om Victoria aan te moedigen op de Parijse modeweek. Haar man David Beckham (47), hun vier kinderen - Brooklyn (23), Romeo (20), Cruz (17) en Harper (11) - en schoondochter Nicola Peltz (27), keken toe vanop de eerste rij.

De aanwezigheid van haar gezin maakte Victoria’s debuut op de modeweek extra emotioneel. Ze barstte uit in tranen toen ze over de catwalk wandelde. “Overweldigd met emotie en dankbaarheid”, schreef ze op Instagram. Ze deelde later ook een familiekiekje.

De aanwezigheid van Brooklyn Beckham en Nicola Peltz was geen toeval. De twee verbleven al enkele dagen in de Franse hoofdstad, waar ze een reeks modeshows hebben bijgewoond. Maar het was Victoria zelf die hun over de streep trok om naar haar show te komen. Ze nodigde het koppel uit, “in de hoop om het terug goed te maken”. Volgens ‘The Daily Mail’ had ook David Beckham genoeg van de ruzie. Hij wees zijn zoon, Brooklyn, dan ook terecht. “We doen dit niet in onze familie, en dat weet je goed genoeg. Wij zijn klaar met dit drama. Hoe het nu verder gaat, ligt in jullie handen”, klonk het.

De geruchten over de vete tussen Nicola Peltz en Victoria Beckham doen al langer de ronde. Toen de blondine in april in het huwelijksbootje met Brooklyn Beckham stapte, deed ze dat niet in een trouwjurk van haar schoonmoeder. Wel in Valentino Haute Couture. De bewuste keuze van de jurk leidde tot spanningen tussen de twee. Volgens een bron zou Nicola nooit van plan geweest zijn om een ontwerp van Victoria te dragen. “Ze heeft haar een jurk laten ontwerpen, maar ze was nooit van plan om deze te dragen. Ze heeft gewoon veel andere getalenteerde designers als vrienden”, vertelde de bron. “Stel je voor: je hebt schoonouders die zeggen dat ze de beste gehaktballen te maken. Maar eigenlijk heb je zelf een hekel aan gehaktballen en laat je ze gewoon maken. Dat is exact wat er hier gebeurd is. Ze was nooit van plan om een jurk van Victoria te dragen.”

In augustus vertelde Nicola een heel ander verhaal. “Ik was van plan om een ontwerp van Victoria te dragen en ik zag het ook helemaal zitten”, klonk het in een interview met ‘Variety’. “Maar na een paar maanden kwam ze tot het besef dat haar atelier het niet kon doen en moest ik plots een andere jurk zoeken.”

