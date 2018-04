Restaurant van Nathalie Meskens en Jeroen Van Dyck failliet: "Het is zó moeilijk om rendabel te blijven" FV

03 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Nimman, het Thais restaurant dat Nathalie Meskens en Jeroen Van Dyck in 2015 samen openden is failliet. " We hadden nochtans heel wat trouwe fans ", zegt Jeroen van Dyck in Dag Allemaal.

'Nimman' werd in augustus 2015 geopend en leek alles te hebben om uit te groeien tot een succes. Een toplocatie, in de Antwerpse Stadswaag, en (toen nog) powerkoppel Nathalie Meskens en Jeroen Van Dyck als uitbaters. Hun concept met verfrissende Thaise keuken sloeg eerder al aan in hun restaurant Yam Thai, dus waarom zou dit niet lukken?

Trouwe fans

Jammer genoeg mocht het niet zijn. Jeroen en Nathalie zijn intussen geen koppel meer, maar daar heeft de sluiting niets mee te maken. "Het is zó moeilijk om in deze tijden rendabel te blijven met een horecazaak", legt Jeroen uit. "De mobiliteit in Antwerpen was Nimman overigens allesbehalve ter wille." Nimman had nochtans op korte tijd een sterke reputatie opgebouwd. "We hadden heel wat trouwe fans", aldus Jeroen. "Ook voor hen is dit enorm jammer. Voor ons personeel is het natuurlijk ook een opdoffer. Aan hen heeft het niet gelegen. We kregen zelfs een mooie vermelding in Gault&Millau, maar het mocht niet baten."

 Nathalies ontslag

De beslissing om het restaurant failliet te laten verklaren, was dan ook een harde dobber. "Maar je kan niet blijven vechten", aldus Jeroen. "Als een restaurant meer begint te kosten dan het opbrengt, dan is dit de enige juiste keuze." Jeroen blijft overigens wel actief in Yam Thai. Nathalie liet zich daar na hun breuk al uit ontslaan als zaakvoerster.

Bovenop het faillissement van Nimman kreeg Nathalie nog een boete van 656 euro en een rijverbod van vijftien dagen. De actrice was in Damme geflitst aan 131 kilometer per uur waar je maximaal 90 mag rijden. "Mijn cliënte is niet van West-Vlaanderen en kende de plaats niet", zei haar advocaat. "Ze is niet de eerste die daar te snel rijdt."