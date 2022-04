Reporter Luc Haekens weg bij Woestijnvis en richt eigen productiehuis op: “De laatste jaren was ik er minder gelukkig”

TVLuc Haekens (53) is zijn eigen baas geworden. De programmamaker die meer dan twintig jaar bij Woestijnvis werkte, startte zijn eigen productiehuis en is bezig aan een programma voor één. “Het was geen impulsieve beslissing”

Hij is net terug uit Zuid-Korea, de voorbije weken zat hij in New York en binnenkort vliegt hij naar Afrika. Wat Luc Haekens precies aan het maken is, daar wil de programmamaker nog niet te veel over kwijt, maar het wordt alleszins niets met BV’s. “Neen!”, schudt Haekens stellig het hoofd. “Die zien we al genoeg, vind ik. Ik snap de drang niet om overal bekende mensen op te voeren. Ik zal zelf te zien zijn, maar de centrale figuren worden ‘gewone’ mensen, zoals jij en ik.”

Het project is het eerste dat Haekens maakt met Djangoo, het productiehuis dat hij op de eerste dag van dit jaar oprichtte. Aan zijn tijd bij Woestijnvis, waar hij in 1997 als een van de allereersten op de loonlijst stond, komt dus na bijna 25 jaar een einde. “Dat laatste jaren was ik er minder gelukkig en dat weten mijn collega’s en bazen ook”, zegt de reporter die destijds begon achter de schermen van ‘Man bijt hond’ en later onder meer ‘De Blauwe Gids’ presenteerde. “Het bedrijf was te groot geworden en ik werk liever op een iets kleinschaliger niveau. Maar veel meer wil ik daar niet over kwijt, ik heb er een te fijne tijd gehad om achteraf tegen schenen te schoppen.”

Maar het lijkt erop dat Haekens zich minder en minder thuis voelde in Vilvoorde. In een interview met deze krant zei hij vorig jaar. “Ik heb nog altijd heimwee naar de periode waarin ik ‘Napels zien’ maakte bij Woestijnvis. “Er was toen meer budget om dat genre tv te maken. Ze plagen me er nu (2021, red.) nog schaamteloos mee. ‘De Luc wil weer op reis’, zeggen ze dan.” Wilde de top niet meer meegaan in zijn ideeën? “Het aspect van het reizen zal meegespeeld hebben, ik reis heel graag, maar het gaat toch vooral om de schaalgrootte. En het was alleszins geen impulsieve beslissing, ik had er vooraf goed over nagedacht. Het vertrek deed ergens pijn, ja. Maar helpt dat het opgevolgd wordt door een positief verhaal.”

Glamping

En dat positieve verhaal heet dus Djangoo, het productiehuis dat Haekens samen met financieel manager Peter De Roeck uit de grond stampte. “Een jaar geleden ben ik met hem een podcastbedrijf ‘The Podcast Planet’ begonnen”, zegt Haekens die als twintiger aan het RITCS afstudeerde in de richting radiodocumentaire. “We maken podcasts voor bedrijven, maar bijvoorbeeld ook ‘Voltooid leven’, een luisterreeks over waardig sterven met euthanasie. Dat zijproject beviel me zo erg, dat we dit jaar dus ook een tv-productiehuis zijn gestart en ik definitief vertrokken ben bij Woestijnvis. Ik heb nu twee vaste medewerkers in dienst en een aantal freelancers.”

Die twee bedrijven runt Haekens naast het beheer van zijn wijn- en glampingdomein in Zichem. En hij is ook parttime docent radiodocumentaire aan het Brusselse RITCS. “De collega’s waarmee ik samenwerk voor de podcasts, hebben nog les bij me gevolgd. Dat het leeftijdsverschil met mijn collega’s bij Woestijnvis te groot was, was dus helemaal geen reden voor vertrek. Mijn huidige collega’s zijn jonger en ik vind het heerlijk om met hen te werken.”

