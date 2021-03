Reporter Karel Lattrez betrapte Hongaars Europarlementslid op heterdaad: “Geluk, maar zoete vrucht van harde werk”

“Het is een beetje geluk”, kijkt Lattrez nu terug op die nacht. “Maar ik beschouw het als een zoete vrucht van ons maandenlange harde werk van mee shiften draaien met de politie. Die dag waren we al acht uur aan het volgen zonder één bruikbaar fragment. Om politieverhalen te rapen die ons iets vertellen over Brussel moet je blijven volhouden, ook na de zoveelste vruchteloze nacht. En dat heeft hier geloond.”

In joggingbroek en met rugzakje. Zo trof de politie de vooraanstaande politicus aan in de nachtelijke straten. De agenten kregen een oproep binnen van een buurtbewoner die dacht dat het om een dief ging die wilde ontsnappen. Maar ook op het orgie zelf was Lattrez erbij toen de politie de inbraak deed. “Het viel me vooral op hoe weinig schuldbesef er was bij de aanwezigen. Niemand leek bezig te zijn met corona, terwijl we op dat moment toch op het hoogtepunt van de tweede golf zaten. Een van de aanwezigen was zelfs een verpleger op de spoedafdeling. ‘Wij hebben ook nood aan ontspanning’, zei die.”