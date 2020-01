Reporter geschorst om foute berichtgeving over Kobe Bryant BDB

30 januari 2020

09u17

Bron: ANP 0 Showbizz Zender ABC News heeft een verslaggever geschorst, die zondag per ongeluk had vermeld dat alle kinderen van Kobe Bryant (41) met hem waren omgekomen in een helikoptercrash. Gianna, de 13-jarige dochter van de basketballegende, was inderdaad een van de slachtoffers, maar zijn andere drie dochters zaten niet in de helikopter.

Matt Gutman deed de uitspraak live op televisie, op het moment dat de identiteit van de negen slachtoffers van het ongeluk nog niet officieel bevestigd waren. In een latere uitzending corrigeerde hij zijn eerdere berichtgeving en bood hij zijn excuses aan aan familie en vrienden van Kobe Bryant.

In een statement over de schorsing liet ABC News woensdag weten: “De feiten accuraat brengen is het fundament van onze journalistiek. Zoals hij zondag zelf al erkende, was de initiële verslaggeving van Matt Gutman niet accuraat en heeft hij niet voldaan aan onze redactionele eisen.”

Ophef over TMZ

Eerder deze week was er al ophef over de verslaggeving van TMZ rond de dood van Bryant, zijn dochter en zeven anderen. De entertainmentsite zou dat nieuws hebben gebracht voordat de familieleden op de hoogte waren gebracht. TMZ-baas Harvey Levin verklaarde dinsdag dat hij overleg heeft gepleegd met woordvoerders van Bryant om er zeker van te zijn dat zijn weduwe op de hoogte was voordat de site over het drama berichtte. Wel gaf hij toe dat dat niet het geval was voor de andere slachtoffers.

Bij een persconferentie zondagavond haalde de politiechef van Los Angeles Alex Villanueva uit naar de website. “Het is extreem respectloos als iemand waar je van houdt omkomt en je dat moet lezen op TMZ. Dat is zo onfatsoenlijk”, zei hij toen.