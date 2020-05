Reportagemaker Peter Boeckx wil geld inzamelen voor familie Davidson uit ‘Don’t Worry Be Happy’ BDB

11 mei 2020

16u32

Bron: NB 0 Showbizz De coronacrisis heeft ook een impact op de familie Davidson, het kroostrijke gezin uit het VIER-programma ‘Don’t worry be happy’. Het gezin heeft het momenteel financieel erg moeilijk. Onder de titel ‘Peter zoekt p(m)eters’ hoopt Peter Boeckx, de maker van de docureeks, een bedrag van 5.000 euro in te zamelen.

Ken je de familie Peirsman-Ouderits nog? Het gezin, met elf kinderen, stal vorig jaar de show in de realityserie ‘Don’t worry be happy’. Door hun voorliefde voor motors kregen ze de bijnaam Davidson. Op tv was onder andere te zien hoe mama Els vocht tegen kanker en het gezin het café Happy Days opende in Olen. Intussen zijn de deuren van de kroeg alweer gesloten. Papa Eddy is dus werkloos en met nog zeven kinderen thuis is het moeilijk om het gezin te onderhouden. De coronacrisis maakt hun toestand nog wat erger.

Peter Boeckx, de maker van het VIER-programma, wil het gezin daarom een hart onder de riem steken. Hij zoekt peters en meters om de familie Davidson te helpen een nieuw café te openen zodat Eddy weer kan werken. Ondernemers Michel Van den Brande, Marie-Anne De Nil en Frederik Laeremans, allen te zien in ‘The Sky Is The Limit’, dat andere programma van Boeckx, steunen de actie. Alle info is te vinden op www.gofundme.com/f/peter-zoekt-peters-amp-meters.

