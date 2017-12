Reportagemaakster Karine Claassen ('Dwars door Amerika') volgt stervende mensen MC

15u56 0 Showbizz Karine Claassen, o.a. bekend van de roadtrip 'Dwars door Amerika', keert volgend voorjaar terug naar Eén met de intieme docu-reeks ‘Afscheid’. Het is haar eerste programma bij Mediahuis, het productiehuis van Eric Goens (o.a. 'Het Huis').

© VRT Karine Claassen.

In ‘Afscheid’ maakt Claassen het onbespreekbare bespreekbaar. Ze volgt zes mensen tijdens de laatste maanden en weken van hun leven, mensen die heel bewust omgaan met hun levenseinde. Hoe is het leven geleefd? Wat blijft ervan over en wie regisseert het einde?

‘Afscheid’ is een confrontatie met het levenseinde, door de ogen van zij die het hebben geleefd, van artsen en van verplegend personeel.