Remi werd tijdens ‘K2 zoekt K3' opnieuw verliefd: “Ik was er weinig voor haar, maar ze steunt me volledig”

“We studeren allebei musicaltheater in Tilburg, het klikte al langer tussen ons”, aldus Remi. Tijdens de wedstrijd werden Remi en zijn nieuwe vriendin een koppel, maar achteraf gezien bleek dat niet de ideale periode te zijn. “Ik was er te weinig voor haar, maar als je elkaar graag ziet, hou je vol.” Gelukkig kan Remi wel op de steun van zijn vriendin rekenen. In de toekomst zullen ze elkaar ook vaker zien. “Het is een Hollands meisje, maar omdat ik vijf dagen per week op kot zit in Tilburg, zien we elkaar vaak. En na onze studies zien we wel waar we belanden...”