Remake ‘West Side Story’ komt eraan: hoe is het de originele acteurs vergaan? Primo

27 juli 2019

'West Side Story' blijft een van de meest tot de verbeelding sprekende musicalfilms ooit. In 1961, toen de film in de zalen kwam, werd de eigentijdse 'Romeo en Julia'-bewerking meteen door het grote publiek in het hart gesloten. En dat had uiteraard ook met de onvergetelijke liedjes en met de geweldige choreografie te maken. Maar tijdens de opnames verliep op de set niet alles van een leien dakje ...

Het (onmogelijke) liefdesverhaal van de Amerikaanse Tony en de Puerto Ricaanse Maria sprak meteen tot de verbeelding. Het speelde zich af in het decor van de straten van New York, waar rivaliteit tussen straatbendes hun romance in de weg stond. Maria maakte deel uit van de Puerto Ricaanse Sharks; Tony was lid van de Pools-Amerikaanse Jets. Geregeld gingen de bendeleden op straat met elkaar op de vuist, met de heerschappij van de buurt als inzet. Het sterk geromantiseerde verhaal over straatbendes was overduidelijk gebaseerd op het Shakespeare-drama over Romeo en Julia. Zo kan je de Jets vergelijken met de familie van Romeo, de Montagues, terwijl de Sharks dan weer de Capulets (de clan van Julia) zijn.

Stephen Sondheim schreef de liedjesteksten en Leonard Bernstein was de componist van de musical die voor het eerst in 1957 werd opgevoerd in New York, in een choreografie en regie van Jerome Robbins. ‘West Side Story’ was meteen een hit op Broadway, en Hollywood rook al snel geld. En dus werden de geschikte hoofdrolspelers gezocht voor de filmversie. Natalie Wood kwam mee naar de studio met haar toenmalige vriendje Warren Beatty toen hij auditie kwam doen voor de rol van Tony. Hij kreeg de rol niet omdat de producers hem te oud vonden, maar Natalie, die de rol van Maria had ingestudeerd om Beatty te helpen bij de voorbereiding, kon hen wel overtuigen. Filmregisseur Robert Wise werd naar verluidt ‘instant verliefd’ op haar en vond haar geknipt om Maria te spelen, maar de studio was op zoek naar onbekende acteurs. Natalie had toen al indruk gemaakt met rollen in ‘Rebel Without A Cause’ naast James Dean en ‘Splendor In The Grass’, en ze kwam volgens de producenten niet in aanmerking om Maria te spelen. Er passeerden nog twee handvol kandidates de revue, maar er werd geen geschikte Maria gevonden. Wise ging opnieuw aankloppen bij Natalie, maar die lag vast onder contract bij een andere filmstudio en mocht niet zomaar worden uitgeleend omdat ze haar in een andere film wilden zien. Door een leep trucje (een operatie aan de operatie) kon ze alsnog op de set van ‘West Side Story’ verschijnen. Wood overleed in 1981 in verdachte omstandigheden tijdens een zeiltochtje met haar man Robert Wagner en Christopher Walken.

Exotische looks

Actrice Rita Moreno, die in de film de rol van Anita, het liefje van de leider van de Sharks speelde, was zelf van Puerto Ricaanse komaf. Haar vurige vertolking van het liedje ‘America’ was een van de hoogtepunten in de film. Ze was al dertig toen ze voor de rol werd uitverkoren door regisseur Robert Wise zelf. Haar schoonheid en exotische looks waren hem wellicht opgevallen, ongetwijfeld meer dan in de verschillende films waarin ze voorheen al te zien was geweest en waarin ze vaak hetzelfde soort stereotiepe rollen moest spelen. Toch prijkten toen ook al ‘The King And I’ and ‘Singin’ In The Rain’ op haar palmares.

Het bleek een wijze gok van Wise: zowel de critici als het publiek vonden haar geweldig en ze kreeg voor ‘West Side Story’ een Oscar voor de beste vrouwelijke bijrol. Vooral de laatste scène in de film, waarin Anita wordt lastiggevallen en ei zo na verkracht wordt door de Jets, bleef hangen. Zelf vond ze het emotioneel een erg moeilijke scène, omdat het haar deed terugdenken aan feiten die ze in haar eigen jeugd had meegemaakt. Haar mede-acteurs hielpen haar deze zware scène te plaatsen, toen ze in tranen uitbarstte nadat ze was ingeblikt. Ze overlaadden haar met knuffels en vertelden haar dat ze het zo geloofwaardig had gedaan, dat het publiek die Jets wel zou haten.

Uiteindelijk zou Rita heel lang actief blijven als actrice. Ze kreeg als (mooi) ouder wordende actrice steeds betere rollen aangeboden. Ze speelde tussen 1997 en 2003 de rol van de gevangenispsychiater in de bekroonde serie ‘Oz’ van HBO en was twee jaar geleden ook nog te zien in de Netflix-serie ‘One Day At A Time’. Haar carrière overspant zes decennia.

Geen Elvis in de hoofdrol

Dat kan ook gezegd worden van acteur Richard Beymer, die de mannelijke hoofdrol speelde in ‘West Side Story’. Hij speelde al op elfjarige leeftijd mee in een tv-serie en in de jaren 90 had hij een rol in de cultserie ‘Twin Peaks’ van David Lynch. Richard is nu 81 en was ook de voorbije jaren nog als gastacteur te zien in ‘Murder She Wrote’ en ‘The X-Files’. Dat hij de rol van Tony mocht spelen in ‘West Side Story’, was bijna een mirakel. Natalie Wood had haar veto gesteld bij de producers en de regisseur, omdat ze eigenlijk liever haar ex Elvis Presley, met wie ze drie jaar eerder iets had gehad, in die rol had gezien. Elvis was ook de eerste keuze van Robert Wise, maar The King weigerde de rol, naar verluidt omdat zijn toenmalige manager Colonel Tom Parker zijn pupil liever niet geassocieerd zag met een verhaal over jeugdbendes en geweld. Dat de producenten de rechten op de nummers uit de soundtrack niet wilden afstaan aan Parker, stond wellicht dichterbij de waarheid waarom het feest niet doorging voor Elvis.

Later deden alle beloftevolle jonge acteurs in Hollywood auditie voor de rol, van Anthony Perkins tot Burt Reynolds. Die laatste werd als te oud aanzien voor de rol, net als Marlon Brando (op dat moment 34), die zijn zinnen op de rol had gezet. Ook zanger Bobby Darin was lang in de running, maar zijn management stelde zo’n buitensporige financiële eisen dat de filmproducenten uiteindelijk afhaakten. Omdat de producenten eerder voor onbekend talent wilden gaan, viel de keuze op voormalig kindsterretje Richard Beymer.

En hoewel de passie tussen hem en Natalie Wood in ‘West Side Story’ van het scherm spat, was de sfeer tussen hen op de set heel wat koeler. Zij vond hem immers maar een erg middelmatige danser en zanger, ook al werden hun stemmen niet echt gebruikt in de film. Die werden op de soundtrack opnieuw ingezongen door anderen.