Remake van deze komische klassieker aangekondigd

Vraag is nu: wie volgt Nick Nolte en Eddie Murphy op?

Het vat met inspiratie om nieuwe filmverhalen te bedenken lijkt maar niet aangevuld te raken in Hollywood. En dus is het geen verrassing dat er, zoals de laatste tijd een echte trend lijkt, opnieuw plannen voor een nieuwe remake werden bekend gemaakt. Deze keer is de actiekomedie '48 Hours' aan de beurt. Die film uit 1982 was een geweldig kassucces. Nick Nolte en Eddie Murphy schitterden als respectievelijk een norse flik en hyperkinetische crimineel, die gedwongen worden de krachten te bundelen en twee dagen de tijd krijgen om een stel moordenaars te klissen. De film kreeg in 1990 met 'Another 48 Hours' al een sequel, maar nu volgt er dus een compleet nieuwe remake van het origineel. Die film zou ten laatste in 2020 in de zalen moeten komen. De broers Benny en Josh Safdie mogen hem regisseren. Wie de hoofdrollen zal spelen is nog niet bekend.