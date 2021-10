Relletje rond hit Marco Borsato in Duitsland: "Dit was mijn baby, mijn trots”

Angelika vertelt haar kant van het verhaal aan het Duitse Bild. In 2020 ging zij al aankloppen bij Universal Nederland om het nummer te mogen coveren: “Ze vertelden me toen dat ik het nummer eerst maar moest opnemen, dan zouden ze verder beslissen”, aldus Angelika. En dat deed ze ook: Angelika werkte een half jaar aan haar versie van ‘Hoe Het Danst’ en maakte er ook al een videoclip voor. De verbazing was dan ook groot toen ze de versie van Helena Fischer ineens op de radio hoorde: “Dat doet pijn. Ik was al voorbereid, wilde het nummer aan mensen presenteren. Het was mijn baby, mijn trots. Opeens hoor ik het liedje in de auto en ik dacht eerst dat er een verborgen camera in de auto zat. Ik wilde het niet geloven.” Angelika heeft ervoor gekozen om haar versie van het nummer niet meer uit te brengen, omdat ze nog altijd niet de rechten van het nummer heeft verworven en omdat haar concurrente bekender is.