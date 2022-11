Releasedatum Netflixdocu prins Harry en Meghan Markle bekend (én het is sneller dan verwacht)

Showbits Christiaan maakte het definitief uit met Jana tijdens wandeling in De Schorre: "Veel mensen hebben ons daar gezien”

Exact een week geleden zag Vlaanderen hoe Christiaan dan toch nee zei op een verder huwelijk met Jana in ‘Blind getrouwd’. Een beslissing waar hij vandaag nog altijd achter staat. “We hebben er veel over gesproken, de afstand, ons werk, hetgene gezegd en gebeurd is tijdens het experiment. Dat maakte dat ik niet verder wilde” vertelt Christiaan. Al snel kreeg Jana spijt van hoe snel ze van hun roze wolk donderden, voornamelijk door haar twijfels. “Ze hield voet bij stuk om na het experiment nog eens te proberen zonder camera’s, maar het gevoelsmatige kwam niet”, moet de ‘Blind Getrouwd’-deelnemer toegeven. Of het nu voor altijd over en out is tussen die twee? Dat ontdek je in een nieuwe Showbits.

