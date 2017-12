Release nieuwe film Matthew McConaughey uitgesteld EVDB

De release van 'White Boy' Rick' is met 7 maanden uitgesteld door Sony. Matthew McConaughey speelt de vader van een jonge cocaïnedealer in de film die normaal op 26 januari zou uitkomen.

De bioscoopfilm 'White Boy Rick' gaat over het leven van Rick Wershe. Wershe werd op 14-jarige leeftijd undercover informant voor de FBI en daarna cocaïnedealer. Op 17-jarige leeftijd werd hij betrapt, opgepakt en veroordeeld tot levenslang.

De film komt pas op 17 augustus 2018 in de zalen in plaats van in januari. De reden daarvoor zou volgens Deadline zijn dat regisseur Yann Demange nog extra scènes aan het toevoegen is.

De rol van Rick Wershe wordt vertolkt door de 15-jarige Richie Merritt.