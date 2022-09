Relatief onbekende acteur haalt als eerste niet-Amerikaanse ster 1 miljoen binnen op Cameo

CelebritiesDe Britse acteur James Buckley (35) mag zich de eerste niet-Amerikaanse beroemdheid noemen die de som van 1 miljoen dollar (zo’n 1,03 miljoen euro) heeft verdiend door gepersonaliseerde video’s te maken via het platform Cameo. “Hij is heel toegewijd”, klinkt het.

Cameo is een in de Verenigde Staten gevestigd platform voor beroemdheden én gewone mensen. Fans kunnen er een persoonlijke video van de ster naar keuze opvragen, tegen betaling weliswaar. Op Cameo zijn onder meer acteurs, muzikanten, YouTubers, atleten etc. terug te vinden. ‘The Inbetweeners’-ster James Buckley is er nu in geslaagd om als allereerste niet-Amerikaanse beroemdheid het enorme bedrag van 1 miljoen dollar binnen te halen dankzij Cameo. Hij begon ermee in maart 2020 om op die manier een centje bij te verdienen tijdens de pandemie. Dat heeft duidelijk erg goed voor de acteur uitgepakt.

Cameo-medeoprichter Martin Blencowe vertelde aan ‘LADBible’ het volgende: “Toen ‘Harry Potter’-acteur Tom Felton James wilde overhalen om zich bij Cameo aan te sluiten, aarzelde hij omdat hij dacht niet veel boekingen te krijgen. Hij was van in het begin al populair, maar bleef toegewijd aan zijn fans en behield een toegankelijke prijs. Hij zet steeds alles op alles om elk Cameo-bericht speciaal te maken.” Dat is nog niet alles. Martin bevestigde dat James ook het grootste aantal Cameo’s heeft gemaakt voor fans van over de hele wereld. De acteur heeft zo’n tienduizenden video’s op zijn naam staan.

Concurrentie

Buckley mag dan wel de best verdienende niet-Amerikaanse ster op Cameo zijn, in Amerika gaat deze eer naar ‘The Office’-ster Brian Baumgartner. Aan ‘BBC’ vertelde die het volgende: “Dit gaat niet over mij, of over het krijgen van een bericht van mij. Ik zie het als een poging van twee mensen die verbinding willen maken, een connectie. Als ik zie hoeveel mensen hiervan lijken te genieten, is het al de moeite meer dan waard.”

Onder de meer dan 30.000 andere sterren die te vinden zijn op Cameo zitten ook heel wat grote namen, zoals onder meer Lindsay Lohan, Caitlyn Jenner, ‘Harry Potter’-acteur Tom Felton, ‘The Lord of the Rings’-ster Sean Astin, Dolph Lundgren en acteurs uit onder meer de hitseries ‘Grey’s Anatomy’ en ‘Game of Thrones’.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: