Relatie van ‘GR5'-acteur Boris Van Severen loopt op de klippen: “Mijn kinderen zijn nu belangrijker dan ooit” BDB

21 maart 2020

09u52

Vanaf zondagavond schittert Boris Van Severen (31) in de nieuwe dramareeks 'GR5' op Eén. De acteur maakte de voorbije maanden echter een minder leuke tijd door. In Het Nieuwsblad vertelt hij dat z'n relatie op de klippen is gelopen. "Ik heb veel uit deze periode geleerd."

Boris was negen jaar samen met z'n vriendin Hannelore. Samen hebben ze twee zoontjes van vijf en zeven. “Ik ben sinds kort uit elkaar met de moeder van m'n kinderen", vertelt hij in Het Nieuwsblad Magazine. “Momenteel zie ik m’n zonen dus minder. Maar als ik hen zie, probeer ik er honderd procent voor hen te zijn. Je mag best gaan voor je carrière, vind ik, maar je moet beseffen dat, als die kinderen bij jou zijn, je er dan voor de volle honderd procent moet zijn. Want het zijn die momenten die ze zich zullen herinneren. Ze zijn nu nog belangrijker voor mij dan ooit, ook omdat zij met dat trauma zitten van hun ouders die uit elkaar zijn.”

Boris ziet z’n relatie niet als een mislukking. “Ik zie het als een periode in m'n leven die heel waardevol voor me is geweest, waar ik veel van heb geleerd. Over mezelf en over anderen. Ik zou ik niet zijn, nu, mocht ik dat niet hebben meegemaakt. Ik zie het als een fase. Die afgerond is - en dat is heel spijtig - maar het is zo.”

Kwajongen

De acteur vertelt in het interview ook hoe hij is als vader. “Ik ben eigenlijk nog een klein jongetje", lacht hij. “Mijn kwajongensgehalte is nog behoorlijk hoog en dat vier ik graag bot met hen erbij. Ik kan er hard van genieten om oorlogje te spelen. Ik vind het leuk om hen zo wat te plagen. Ik ben heel liefdevol opgevoed, dus zo probeer ik het bij hen ook te doen. Streng maar rechtvaardig.”