Relatie tussen Hazes Jr. en zijn zus Roxeanne nog steeds ijzig koud: "Ze liepen elkaar straal voorbij"

18 maart 2019

Dit weekend stond er in Nederland het grote 'Holland Zingt Hazes'-evenement gepland, een eerbetoon aan de Nederlandse volkszanger André Hazes (1951-2004). Zijn kinderen konden daar uiteraard niet ontbreken, al bleek daar dat hun vete nog lang niet bekoeld is.

Roxeanne en André Jr. leven al jaren in onmin met elkaar en ook afgelopen weekend bleek nog maar eens dat de vete nog diep zit. “Ze liepen elkaar straal voorbij en hebben de hele avond geen woord met elkaar gewisseld”, zegt een bron aan de Telegraaf. “Het was gewoon gênant om te zien. Ze deden net of de ander niet bestond.’’

Waarom de twee in de clinch liggen is nog steeds niet geheel duidelijk, maar de ruzie sleept al enkele jaren aan. André sloot zich eerst ook af van zijn moeder, maar dat contact lijkt hersteld. ”We hebben met elkaar afgesproken dat we niet meer naar het verleden gaan kijken”, vertelde hij in Dag Allemaal. “En dat we ons alleen nog op de toekomst richten. Dat zijn we ook aan het doen.’'

Volgens Dré is zijn relatie met zijn moeder als vanouds, over zijn zus blijft Dré steeds op de vlakte. “We hebben het allebei hartstikke druk, en ik heb er ook gewoon geen behoefte aan”, klonk het vorig jaar nog. “We hebben elk een groepje mensen om ons heen opgebouwd die onvoorwaardelijk van ons houden en dat hoeft niet per se familie te zijn. Bloed is dikker dan water, zeggen ze.’' Lachend: “Maar ik hou soms gewoon van water.’’