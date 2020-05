Relatie tussen ‘Familie’-acteur David Cantens en kleindochter Toon Hermans loopt na één jaar stuk Frederik Velghe

Acteur David Cantens (39), alias Jonas uit 'Familie', brengt de coronacrisis alleen door. Noodgedwongen, want hij zag z'n relatie met de Nederlandse Githa (31) op de klippen lopen. Dat schrijft Dag Allemaal.

In de vervroegde seizoensfinale van ‘Familie’ belandde Jonas tussen de lakens met Stefanie (Jasmijn Van Hoof). Het begin van een mooie romance? ’t Lijkt er wel op. In het echte leven maakte David Cantens, helaas, het tegenovergestelde mee. Hij is niet langer samen met zijn Nederlandse vriendin Githa.

David wil nog niet veel kwijt over zijn stukgelopen relatie, maar bevestigt het nieuws wel. Hij laat ook weten dat de breuk in de beste verstandhouding gebeurd is, en dat hij en Githa mekaar het beste toewensen.

Githa is de kleindochter van het betreurde Nederlandse comedy-icoon Toon Hermans. Ze is al even achter de schermen aan de slag bij allerhande tv-projecten. Bij ons werkte ze bijvoorbeeld mee aan ‘Professor T.' en ‘Over Water’. Aan ambitie ontbreekt het Githa niet, want ze studeerde fotografie in de Verenigde Staten en filmwetenschappen in Brussel.

Zielsverwant

Destijds kon de relatie op geen beter moment komen voor David. In Dag Allemaal beklaagde hij zich kort voordien over z’n langgerekte vrijgezellenperiode. “Ik ben nochtans geen geboren eenzaat”, zei hij toen. “Integendeel, ik voel dat ik almaar sterker verlang naar een zielsverwant. Iemand met wie ik mijn geluk kan delen.”

