Relatie Fabrizio en Pommeline onder druk door ‘Dancing With The Stars’: “Ik moet héél veel op mijn tanden bijten nu”



Jan Ruysbergh

23 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Fabrizio (26) en Pommeline (23). Nu ze zich hebben verloofd, zouden ze op een roze wolk moeten leven. Maar niets blijkt minder waar. “Sinds ‘Dancing With The Stars’ is Fabri heel vaak kortaf tegen mij”, zegt Pommeline, die nog wel meer reden tot klagen heeft, in Dag Allemaal.

De eerste aflevering van ‘Dancing With The Stars’ zorgde meteen voor de nodige emoties: Élodie Ouédraogo kondigde aan dat ze voorlopig niet kan dansen wegens een gebarsten rib, ­Karen Damen kreeg te horen dat ze misschien wel té perfectionistisch is door haar K3-verleden, en Fabrizio’s Pommeline kon na afloop haar tranen niet bedwingen en moest getroost worden.

Het geplande interview met het aanstaande echtpaar kan pas na middernacht plaatsvinden, nadat alle emoties een beetje bekoeld zijn. Pommeline gaat eerst nog het hondje van Jani Kazaltzis aaien. “Daar word ik instant gelukkig van”, giechelt ze. Maar Fabrizio is minder goedgezind. “Dit is kapotmakerij”, zucht hij. “Echt, ik ben er heel relaxed aan begonnen, maar zodra het voor écht was, sloegen de zenuwen toe en verkrampte ik. Vergeet niet dat ik het nog niet gewoon ben om, zoals al die BV’s, voor een publiek te staan.”

Je bengelt in het eindklassement net niet onderaan. Was je tevreden over je punten?

Fabrizio: Goh, de jury heeft aan niemand een negen of een tien gegeven, zeven was het maximum. De lat ligt duidelijk heel hoog. Ik kreeg vieren en vijven. Al bij al heb ik het er nog niet zo slecht vanaf gebracht. De connectie tussen mij en mijn danspartner Margot ­ontbrak nog enigszins, en dat heeft de jury afgestraft. Zo passioneel en intiem met een andere vrouw dansen is voor mij nog heel raar. Dat is een werkpuntje.

Hoe raar vond jij het, Pommeline, om Fabrizio met een andere vrouw te zien dansen? Je was op ‘t eind van de aflevering heel emotioneel.

Pommeline: Het was efkes slikken, ja. Het was ook raar om dat inleidend filmpje te zien. Dat filmpje was net opgenomen in een periode dat ik mij heel slecht voelde waardoor ik erg jaloers lijk en ik Fabrizio zijn deelname niet gun. Maar ik had nood aan mijn vriend en Fabrizio was toen net heel vaak weg om te repeteren.

En dat vond je vervelend.

Pommeline: Ja, maar ik gun hem dat wél, hé. Ik ben gewoon gezond jaloers. Het blijft raar om Fabrizio met een andere vrouw te zien dansen, maar ik vertrouw hem voor de volle honderd procent. Ik wil dan ook niet als een ziekelijk ­jaloers mens overkomen.

