Relatie Erik Van Looy met fotomodel loopt op de klippen BDB

04 augustus 2020

06u00 1 Showbizz De relatie van ‘Slimste Mens’-presentator Erik Van Looy (58) en model Ingrid Parewijck (41) is op de klippen gelopen. Dat nieuws werd bevestigd aan onze redactie. De twee vormden drie jaar een koppel.

Van Looy verklapte begin juni 2017 voor het eerst dat er een nieuwe vrouw in z’n leven was na z'n scheiding in 2014. “Ik ben ergens op proefcontract, denk ik. Ja, bij een fantastische madam”, klonk het toen in ‘Gert Late Night’.

Die geweldige vrouw bleek al snel Ingrid Parewijck te zijn. Een schoonheid uit Gent die destijds als één van de eerste Vlaamse modellen ooit haar grote droom in New York najoeg. Daar werd ze meteen in de armen gesloten als gezicht van prestigieuze merken als koffiebranderij Lavazza en het gerenommeerde parfumhuis Guerlain. Later zou de dochter van een Gentse arts het ook schoppen tot covers van toonaangevende magazines als ‘Elle’, ‘Vogue’ en ‘Photo Magazine’. Tot op heden nog steeds wapenfeiten die haar door bijzonder weinig landgenotes werden nagedaan.

Erik en Ingrid repten in interviews met geen woord over hun relatie en lieten ook BV-feestjes aan zich voorbijgaan. Ook over de breuk willen de twee geen commentaar geven. Van Looy was eerder 21 jaar getrouwd met Nadine, van 1993 tot 2014. Hij heeft één tienerzoon.

Lees ook:

Erik Van Looys nieuwe liefde is een ex-topmodel

Erik Van Looy heeft last van oorsuizen: “Zet je oortjes niét te luid tijdens het lopen”