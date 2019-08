Relatie Duncan Laurence gestrand Redactie

22 augustus 2019

06u53

Bron: AD 0 Showbizz Duncan Laurence gaat weer als single door het leven. De songfestivalwinnaar heeft op social media bekendgemaakt dat zijn relatie met Gerco Derksen voorbij is.

“Geen spijt, geen verspilde tranen. Omdat alle dingen die we voelden echt waren. Toch doet het pijn als twee harten uit elkaar gaan. Want we waren tenslotte verliefd. De tijd zal zeker verstrijken en we gaan verder”, schrijft Duncan.



De zanger, die geen reden geeft voor de breuk, zegt wel dat fans zich geen zorgen hoeven maken. “Ik ben oké, er is niemand dood. Het is alleen dat liefde soms onverwachts is. Maar het is goed zo, ik beloof het, we zijn nog steeds vrienden.”