Rel rond plagiaat van K3's ‘Oya Lélé’ krijgt een staartje Hans Luyten

11 augustus 2020

De Nederlandse rapper Gofast die 'Oya Lélé' van K3 plagieerde met zijn '3K ft. Barbersoess' en door zijn grofgebekte versie Studio 100 de kast opjoeg, is blijkbaar iets minder 'bad boy' dan hij laat uitschijnen en gaat nu toch met hen in overleg.

Aanvankelijk vond hij dat hij niks fout had gedaan en een origineel nummer had gemaakt waarvoor hij geen auteursrechten verschuldigd was. Want: “Melodietjes vind je overal.” Maar toen hij vernam dat producent Studio 100 en componist Miguel Wiels die maning niet deelden en overwogen om juridische stappen te ondernemen, heeft dat hem toch iets minder zelfverzekerd gemaakt.

“Studio 100 heeft contact opgenomen met de artiest met de vraag om overleg en de ruzie niet te laten escaleren”, aldus Miguel Wiels. “Dat hij zich nu iets nederiger opstelt, is natuurlijk al een eerste stap in de goede richting. Wij gaan al zeker de tekst opvragen, zodat we eindelijk zeker weten wat hij zingt. (lacht) Want de lyrics zijn online nergens te vinden en zoals eerder al gezegd klinkt de zanger niet altijd even verstaanbaar. We weten nog steeds niet voor honderd procent wat hij zingt en welke boodschap hij uitdraagt. Al hebben we wel tekstflarden verstaan, zoals ‘Ik ben op zoek naar dope’. Ik ben dus erg benieuwd hoe dit verder afloopt maar heb, net als Studio 100, uiteraard ook liever overleg dan ambras.”